Real Madrid registra receita recorde de EUR 1,2 bilhão

O Real Madrid registrou receitas operacionais recordes de EUR 1,221 bilhão (cerca de R$ 7,14 bilhões na cotação atual) na temporada 2025/2026, impulsionadas pelo seu estádio reformado e por acordos de patrocínio.

"As receitas operacionais, excluindo as transferências de jogadores, atingiram EUR 1,221 bilhão, um aumento de 3,1% em relação ao exercício financeiro anterior", informou o Real Madrid nesta terça-feira (28), após a aprovação das contas pelo conselho de administração.

O lucro subiu para EUR 26,3 milhões (R$ 153,8 milhões), um aumento de 8% em relação aos EUR 24,3 milhões (R$ 142,1 milhões) registrados na temporada 2024/2025.

O clube registrou um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de EUR 287 milhões (R$ 1,67 bilhão) e um patrimônio líquido de EUR 624,4 milhões (R$ 3,65 bilhões) em 30 de junho de 2026.

Esses resultados sólidos foram impulsionados pelas receitas relacionadas ao estádio, que cresceram 11%, para EUR 363 milhões (R$ 2,12 bilhões), e pelas receitas de marketing, que aumentaram 6%, para EUR 539 milhões (R$ 3,15 bilhões).

O Real Madrid afirma que "a renovação de contratos de patrocínio importantes e a chegada de novos patrocinadores" impulsionaram o crescimento de sua área de marketing.

O clube 'merengue' destaca o investimento de EUR 161 milhões (R$ 941,5 milhões) em contratações na última temporada e observa que "continua se reforçando".

Para a próxima temporada, o Real Madrid já garantiu a contratação do lateral-esquerdo campeão mundial Marc Cucurella, do meio-campista português Bernardo Silva e dos zagueiros Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté.

Segundo informações da imprensa, o gigante da capital espanhola também teria chegado a um acordo com o RB Leipzig pelo ponta marfinense Yan Diomandé e estaria interessado no meio-campista Rodri, buscando reverter a situação após duas temporadas sem títulos.

Em relação ao estádio, que aguarda os retoques finais de sua reforma, o Real Madrid informa que o investimento total no projeto atingiu EUR 1,407 bilhão (R$ 8,23 bilhões).