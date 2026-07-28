Real Madrid negocia com RB Leipzig contratação de Diomandé

O Real Madrid negocia com o RB Leipzig a contratação do jovem atacante marfinense Yan Diomandé (19 anos) - uma das revelações da Bundesliga na temporada passada -, embora ainda não tenha sido alcançado um acordo, informou uma fonte próxima ao clube alemão à AFP nesta terça-feira (28).

As conversas entre o Leipzig e o Real Madrid estão em andamento, confirmou a fonte, ao mesmo tempo em que negou que um negócio já tivesse sido fechado entre os dois clubes.

Yan Diomandé chegou ao Leipzig há um ano, vindo do espanhol Leganés, com um contrato de cinco anos válido até 2030. Ele encerrou sua temporada de estreia com 12 gols e 8 assistências, se consolidando como uma ameaça constante pelas pontas, atuando tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito.

Diomandé se tornou um dos jogadores mais cobiçados pelos principais clubes da Europa após suas atuações pelo RB Leipzig na temporada 2025-2026 e pela seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Uma fonte próxima ao assunto explicou à AFP, no final de junho, que o PSG também negociava com o Leipzig a contratação de Diomandé, mas, segundo diversos veículos de imprensa, o clube parisiense encerrou as negociações devido ao valor pedido e às exigências salariais.

O jornal alemão Bild noticiou que o Real Madrid poderia pagar até 120 milhões de euros (cerca de R$ 702 milhões na cotação atual) para garantir a contratação de Diomandé, uma operação que tornaria o negócio um dos mais caros da história do clube 'merengue'.