Real Madrid faz última proposta por renovação, e Vini Jr. pode ser vendido, diz jornal

O atual vínculo de Vini com o Real Madrid vai até junho de 2027. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Vinicius Júnior é um dos maiores líderes do atual elenco do Real Madrid, mas a idolatria não garante todas as vontades do jogador. Segundo o jornal Marca, o clube espanhol informou que não realizará uma nova proposta de renovação e avisou ao staff do jogador que a última oferta é definitiva. Caso haja contradição, o clube abrirá as portas para uma venda neste verão europeu.

Após meses de negociações paralisadas e um impasse em que nenhuma das partes cedeu, o Real Madrid decidiu agir. O atual vínculo de Vini com o Real Madrid vai até junho de 2027. Sem uma renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de 1º de janeiro.

Desta forma, a direção do Real Madrid age de maneira definitiva com a finalidade de evitar uma saída sem custos do atacante.

A provável chegada do atacante marfinense Yan Diomandé também altera o cenário esportivo — caso Vini não renove o contrato e opte por permanecer no clube. O atleta destaque da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo pode atuar em ambas as pontas ofensiva, e ofereceria ao técnico José Mourinho uma alternativa de alto nível e reduziria a dependência do brasileiro .

Vini tem contrato com multa rescisória de 1 bilhão de euros. INA FASSBENDER / AFP

Nesse contexto, a ida de Vinicius para o banco de reservas deixaria de ser uma possibilidade remota e se tornaria real caso a disputa contratual permaneça sem solução, segundo o Marca.

O recente entrave nas negociações, somados ao interesse do Arsenal na contratação do brasileiro, apenas reforçou a ideia de que a situação não pode continuar indefinidamente.

As partes devem retomar as tratativas nos próximos dias, e a expectativa do clube merengue é que o desfecho termine em renovação. Isto porque o clube ainda considera Vini Jr. um jogador fundamental.

Porém, o Real não está disposto a aumentar de maneira considerável a compensação salarial dos atletas do elenco, por mais crucial que seja. Portanto, se não houver um acerto, a possibilidade de uma transferência antes do fechamento da janela passará a ser considerada.

A vontade do jogador é de permanecer no Real Madrid. De acordo com o jornal "As", o brasileiro quer ter a certeza de que seguirá como um dos principais nomes do elenco e deseja uma valorização salarial compatível com o relevância conquistada dentro das quatro linhas.

Contratado junto ao Flamengo em 2018, Vini tem contrato com multa rescisória de 1 bilhão de euros. O brasileiro foi decisivo nas conquistas das Champions de 2021/22 e 2023/24, com gols nas duas finais, e recebeu o prêmio The Best da Fifa em 2024.

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