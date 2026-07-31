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Sem acordo?
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Real Madrid faz última proposta por renovação, e Vini Jr. pode ser vendido, diz jornal

Clube espanhol informou que não realizará uma nova tentativa, e avisou ao staff do jogador que a última oferta é inflexível

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