Real Madrid descarta problema grave em Courtois após lesão na Copa do Mundo

O Real Madrid descartou uma lesão grave de Thibaut Courtois após os exames realizados nesta segunda-feira. O goleiro belga, que deixou o duelo contra a Espanha, pelas quartas de final da Copa do Mundo, com dores musculares, apresentou apenas um problema leve no quadríceps da coxa esquerda e não deve ter o início da temporada comprometido.

A expectativa é que Courtois esteja recuperado a tempo da estreia do Real Madrid na LaLiga, marcada para o dia 23 de agosto, contra o Espanyol.

A lesão aconteceu durante a derrota da Bélgica por 2 a 1 para a Espanha, resultado que decretou a eliminação da seleção nas quartas de final. Após sentir o problema muscular, Courtois conversou com a comissão técnica ainda no segundo tempo e deixou o gramado visivelmente abatido. Pouco depois, a Espanha marcou o gol da classificação com falha de seus substituto, o goleiro Senne Lammens.

O episódio também desencadeou um novo desgaste entre o goleiro e o técnico Rudi Garcia. Courtois chegou a afirmar que queria ter continuado em campo, mas foi impedido pelo treinador. Ele salientou que a dificuldade, por causa das dores, era em repor a bola com os pés. No entanto, acabou respeitando a decisão e deixou o campo.

Apesar do susto, o diagnóstico afastou a possibilidade de uma recaída na mesma região da coxa que já havia tirado o goleiro de jogos importantes do Real Madrid na última temporada. Com isso, o belga seguirá o período de férias e deverá se reapresentar ao clube no fim de julho para iniciar os trabalhos sob o comando de José Mourinho.