Real Madrid contrata atacante Carlos Espí, do Levante

O Real Madrid contratou o atacante do Levante Carlos Espí para as próximas cinco temporadas, anunciou o clube nesta quinta-feira (30).

"O Real Madrid C. F. e o Levante U. D. chegaram a um acordo para a transferência do jogador Carlos Espí, que ficará vinculado ao nosso clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2031", afirmou o time 'merengue' em um comunicado.

O jovem atacante do Levante, de 21 anos, se torna assim o quinto reforço do gigante da capital, se juntando ao meio-campista português Bernardo Silva, e a três defensores: o zagueiro francês Ibrahima Konaté, o lateral-direito holandês Denzel Dumfries e o lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella, campeão mundial na última Copa.

O Real Madrid não detalhou o valor da operação, mas, segundo a imprensa local, o montante teria atingido cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões na cotação atual), referentes à sua cláusula de rescisão.

O Levante destacou que se trata da "maior venda de um jogador formado nas categorias de base do clube em sua história", sem também informar o valor da transferência.

Revelado no Levante, Espí estreou na equipe principal em fevereiro de 2024.

Desde então, disputou 66 partidas e marcou 20 gols pela equipe 'granota'.

Na temporada passada, foi eleito o melhor jogador sub-23 da LaLiga, lembrou o Real Madrid.

Segundo a imprensa espanhola, Espí chega ao Real Madrid para suprir a iminente saída do atacante Gonzalo para a Inglaterra.