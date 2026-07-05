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De casa nova

Real Madrid confirma a contratação de Dumfries, ex-Inter de Milão

Denzel Dumfries chega ao Real Madrid após cinco temporadas e oito títulos pela Inter de Milão; contrato será de quatro anos.

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Estadão Conteúdo

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