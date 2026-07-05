Real Madrid anuncia contratação do holandês Denzel Dumfries

O Real Madrid anunciou neste domingo (5) a contratação do lateral-direito holandês Denzel Dumfries, que estava na Inter de Milão, por um valor não divulgado, mas que segundo a imprensa espanhola gira em torno dos 20 milhões de euros (aproximadamente 120 milhões na cotação atual).

"Real Madrid e Inter de Milão chegaram a um acordo para a transferência do jogador Denzel Dumfries, que se junta ao nosso clube pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030", informou o clube espanhol em comunicado.

Lateral de características ofensivas, Dumfries, de 30 anos, disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção holandesa, eliminada na fase de 16-avos de final nos pênaltis pelo Marrocos.

Em Madri, ele vai disputar posição com o inglês Trent Alexander-Arnold.

O jogador holandês é o quarto reforço do time merengue para a próxima temporada, depois das chegadas de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté.

O Real Madrid também trocou de treinador, trazendo de volta o português José Mourinho para tentar encerrar um jejum de dois anos sem títulos.