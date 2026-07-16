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Rafinha é promovido a executivo de futebol no São Paulo: "Me sinto muito preparado"

Ex-lateral assume como executivo de futebol após saída de Rui Costa

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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