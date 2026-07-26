Rafael Leão vai à Vila Belmiro ver jogo do Santos e vibra com gol de Neymar

Depois de marcar presença no treino do Corinthians, o atacante Rafael Leão, de 27 anos, que disputou a Copa do Mundo com a seleção de Portugal, foi à Vila Belmiro acompanhar o duelo entre Santos e Chapecoense, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O português ganhou uma camisa do clube e atendeu fãs.

Fã declarado de Neymar, o português foi à Vila Belmiro à convite do atacante. Rafael Leão vibrou bastante com o gol do camisa 10, que abriu o placar da partida. O Santos empatou por 2 a 2 com a Chapecoense e segue ameaçado pela zona de rebaixamento.

"Foi uma oportunidade única que as pessoas próximas ao Neymar conseguiram organizar. É um ídolo de infância. Ele falou para mim que ia dar show e por acaso conseguiu marcar um grande gol. Estou contente de estar aqui, é uma honra", disse o português à transmissão do SporTV.

Rafael Leão também comentou o período em que treinou no CT Joaquim Grava, onde o Corinthians faz suas atividades. "O Corinthians abriu as portas para manter minha forma física. O mister (Fernando Diniz), sempre muito simpático, falamos sobre o que se passou na Copa do Mundo e desejou muito sucesso. É o que eu também desejo ao Corinthians. Todas as pessoas me receberam bem."

Essa não é a primeira vez que Rafael Leão demonstra apreço pelo futebol brasileiro. Em 2024, após a disputa da Eurocopa, ele apareceu nas redes sociais com uma sequência de publicações vestindo a camisa do Flamengo. Os rubro-negros, claro, trataram de o 'convocar' para atuar pelo clube.