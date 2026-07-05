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"Quero ficar bêbada e esquecer o tênis", diz Sabalenka após eliminação em Wimbledon

Apesar da derrota para Osaka nas oitavas, bielorrussa segue como número 1 do ranking

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AFP

Zero Hora

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