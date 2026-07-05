"Quero ficar bêbada e esquecer o tênis", diz Sabalenka após eliminação em Wimbledon

Sabalenka sentiu a derrota em Wimbledon. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, afirmou querer "ficar bêbada" e "esquecer o tênis" após a derrota deste domingo (5) para japonesa Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon.

Esta foi a primeira vez que a bielorrussa não conseguiu chegar às quartas de final em um Grand Slam desde a edição de 2022 de Roland Garros.

— Só quero ir embora, ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar ficar na melhor forma— disse a número 1 do mundo.

Sabalenka nunca foi campeã de Roland Garros e de Wimbledon.

— Se olhar o ranking, neste momento eu sou a número 1 do mundo. Mas em termos de nível de jogo, hoje eu não fui a número 1 do mundo. Não quero nem pensar no ranking neste momento — concluiu, visivelmente abatida com a eliminação.