Quem está na berlinda? Veja o ranking dos 10 jogadores mais pressionados na NFL em 2026; assista ao podcast

A temporada de 2026 da NFL promete ser decisiva para uma série de nomes que chegam com a corda no pescoço.
No Minnesota Vikings, por exemplo, J.J. McCarthy ganhou um concorrente à titularidade com a chegada de Kyler Murray.
No Dallas Cowboys, Dak Prescott vive a pressão de ser o jogador mais bem pago da NFL, com 60 milhões de dólares anuais, mas que não consegue levar a equipe aos playoffs.
Já CJ Stroud vive um momento delicado em Houston: depois de uma temporada de estreia deslumbrante, viu sua produção regredir significativamente em 2025 e não recebeu a extensão contratual milionária que se esperava.
Completam a lista de sob pressão nomes como Deshaun Watson, cujo contrato pesado no Cleveland virou sinônimo de frustração, e Daniel Jones que tem muito a provar.
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