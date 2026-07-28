Quando será a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Montreal

João estreia entre os dias 4 e 5 de agosto. Fotojump / Divulgação

Após um período de treinos no Rio de Janeiro e da disputa do torneio amistoso Ultimate Tennis Showdown (UTS), João Fonseca voltará às quadras no começo de agosto. O brasileiro disputará o Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Como será um dos cabeças de chave da competição, o carioca de 19 anos entrará em ação apenas na segunda rodada, prevista para os dias 4 e 5 de agosto.

João ainda não sabe quem será seu adversário no primeiro jogo em Montreal. A chave principal deve ser sorteada na sexta-feira (31) ou no sábado (1º).

Sem Sinner, Alcaraz e Djokovic, o brasileiro será o cabeça de chave de número 24, o que favorece futuros enfrentamentos na chave de Montreal.

Na gira americana de quadra dura, João defende apenas 110 pontos: 50 do US Open, 50 de Cincinnati e 10 do Canadá.

Quais são os próximos torneios de João Fonseca?