Quando retornam as principais ligas do mundo? 

Após a disputa da Copa do Mundo, as atenções se voltam para as principais competições de futebol do planeta. As ligas de destaque se iniciam em agosto.
A La Liga tem início previsto para o dia 15 do próximo mês. Enquanto Premier League, Ligue 1 e Serie A começam entre os dias 21 e 22 de agosto, a Bundesliga está marcada para 28 de agosto.
A Champions League, por sua vez, já está em andamento desde 7 de julho, com as fases pré-eliminatórias. A fase de liga tem início previsto para 8 de setembro.
Em relação ao futebol brasileiro, o Brasileirão já foi retomado. Já a Copa do Brasil terá sua próxima fase em 1º de agosto.
Veja quando se iniciam as competições:
- La Liga (Espanha): 15 de agosto
- Premier League (Inglaterra): 21 de agosto
- Ligue 1 (França): 21 de agosto
- Serie A (Itália): 22 de agosto
- Bundesliga (Alemanha): 28 de agosto
- Champions League: 8 de setembro (fase de liga)