Quando retornam as principais ligas do mundo? 

Champions League já está acontecendo, mas com as fases pré-eliminatórias. Ricardo Nogueira / @nogueirafoto

Após a disputa da Copa do Mundo, as atenções se voltam para as principais competições de futebol do planeta. As ligas de destaque se iniciam em agosto.

A La Liga tem início previsto para o dia 15 do próximo mês. Enquanto Premier League, Ligue 1 e Serie A começam entre os dias 21 e 22 de agosto, a Bundesliga está marcada para 28 de agosto.

A Champions League, por sua vez, já está em andamento desde 7 de julho, com as fases pré-eliminatórias. A fase de liga tem início previsto para 8 de setembro.

Em relação ao futebol brasileiro, o Brasileirão já foi retomado. Já a Copa do Brasil terá sua próxima fase em 1º de agosto.

Veja quando se iniciam as competições: