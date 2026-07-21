O Santos não terá Neymar em campo na próxima partida da Sul-Americana. O Peixe joga nesta terça-feira (21), às 21h30min, contra o Universidad Central. Para o duelo na Venezuela, o camisa 10 sequer viajou com a delegação.
O atacante está treinando no CT Rei Pelé, em Santos, em preparação para o próximo desafio pelo Brasileirão. A equipe entra em campo no sábado (25), às 18h30min, na Vila Belmiro. Para o jogo contra a Chapecoense, a expectativa é de que Neymar esteja em campo.
A indefinição é sobre a utilização do camisa 10. A comissão técnica decidirá se Neymar iniciará entre os titulares ou se será opção no banco de reservas.
Desde a eliminação do Brasil pela Copa do Mundo, o atacante não entra em campo. Antes do confronto da Sul-Americana, o Peixe também havia jogado em 16 de julho, contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Fogão venceu por 2 a 1.
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