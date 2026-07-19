Quando João Fonseca volta às quadras?

João Fonseca é o melhor brasileiro no ranking da ATP. Daniel Brasil / Divulgação/Maracanã

Depois de disputar o Ultimate Tennis Showdown (UTS), torneio exibição, no Rio de Janeiro, João Fonseca volta suas atenções para a preparação para os campeonatos em quadra dura. O calendário pode sofrer alterações conforme a equipe do tenista decidir.

Melhor brasileiro no ranking da ATP, Fonseca será o 28º melhor tenista do mundo na próxima segunda e voltará à disputa a partir do dia 2 de agosto no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Este será o primeiro torneio já pensando na disputa do último Grand Slam do ano — o US Open.

No ano passado, o carioca de 19 anos parou logo na primeira rodada ao perder para o australiano Tristan Schoolkate por 2 sets a 0 (6/7 e 4/6).

Do Canadá, Fonseca irá jogar o Masters 1000 de Cincinnati, também em quadra dura, nos Estados Unidos, a partir de 13 de agosto. Em 2025, ele ficou na terceira rodada, sendo derrotado por Terence Atmane, da França, por 2 sets a 0 (3/6 e 4/6).

Por fim, disputará o US Open, último Grand Slam da temporada, já no fim do mês de agosto (31). João tentará superar sua melhor campanha em torneios desse nível (chegou às quartas de final em Roland Garros neste ano). Em Flushing Meadows em 2025, parou na segunda rodada ao ser derrotado por Tomas Machac, da República Tcheca.

Quais são os próximos torneios de João Fonseca?