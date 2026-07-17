Quando as principais competições voltam após pausa para a Copa do Mundo

Com a final da Copa do Mundo neste domingo (19), as principais competições jogadas por clubes brasileiros começam a retornar.
O Brasileirão voltou na quinta-feira (16), com dois jogos: Botafogo e Santos e Vitória e Vasco. Nesta sexta (17), é a vez do Grêmio, que enfrentará o Mirassol pela 19ª rodada do campeonato.
Sul-Americana
Os playoffs da Copa Sul-Americana já voltam na próxima terça-feira (21), com Nacional-URU e Tigre se enfrentando no Parque Central. Na quinta-feira (23), é a vez do Tricolor encarar o Bolívar, na Bolívia. Santos, Bragantino e Vasco completam o time de brasileiros na competição.
Copa do Brasil
Em cenário nacional, o primeiro jogo pelas oitavas da Copa do Brasil será no dia 1º de agosto, com Vasco e Fluminense. A dupla Gre-Nal entre em campo no domingo (2). Enquanto o Inter recebe o Corinthians no Beira-Rio, o Grêmio enfrenta o Mirassol fora de casa.
Libertadores
A Copa Libertadores da América é o último campeonato a voltar, com os jogos das oitavas de final começando no dia 11 de agosto, com Fluminense e Independiente Rivadavia e Estudiantes e Universidad Católica.
No dia 12 de agosto, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteno em casa, e o Cruzeiro encara o Flamengo no Mineirão. Já no dia 13, O Mirassol recebe o LDU e o Cortinhians enfrenta o Rosário Central, fechando os jogos de ida.
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