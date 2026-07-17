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Quando as principais competições voltam após pausa para a Copa do Mundo

Tricolor encara Mirassol pelo Brasileirão já nesta sexta-feira, enquanto o Inter só volta a campo na próxima semana

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