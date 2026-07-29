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Qual seleção europeia contratou o melhor técnico?

Novo episódio do "Deu Liga" falou sobre as chegadas de Zidane na França, Klopp na Alemanha, Jorge Jesus em Portugal, além do retorno de Roberto Mancini na Itália

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