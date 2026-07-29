Qual seleção europeia contratou o melhor técnico?

O mercado de técnicos está movimentado, principalmente nas seleções europeias. A França anunciou Zinedine Zidane. Alemanha e Portugal apresentaram Jurgen Klopp e Jorge Jesus, respectivamente.

Em crise, a Itália apostou no retorno de Roberto Mancini. Quem fez a melhor escolha?

O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.

📩 Receba as principais notícias do Grêmio direto no seu e-mail. Clique aqui e inscreva-se na newsletter do Tricolor.