Presidente do Barcelona confirma proposta ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez

O Barcelona fez uma proposta ao Atlético de Madrid para contratar o atacante argentino Julián Álvarez, confirmou o presidente do clube catalão, Joan Laporta, em sua cerimônia de posse para um segundo mandato consecutivo, nesta quarta-feira (1º).

Álvarez é um desejo antigo do Barça para substituir o veterano Robert Lewandowski, que nesta semana foi anunciado pelo Chicago Fire, da MLS.

"Fizemos uma proposta ao Atlético, falamos com eles e eles sabem da situação. O jogador quer vir. Tenho o maior respeito pelo clube, e me disseram que não pretendem vender porque não têm alternativas", declarou Laporta, antes de acrescentar que a proposta "não é por tempo ilimitado".

O dirigente de 64 anos afirmou que o Barcelona tem "boas relações" com o Atlético, apesar das informações de que a diretoria 'colchonera' estaria disposta a apresentar uma denúncia contra o clube 'blaugrana' à Fifa por seu interesse em Álvarez.

Segundo a imprensa espanhola, a proposta do Barça pelo jogador seria de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões na cotação atual).