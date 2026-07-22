Presidente da Confederação Africana de Futebol defende Infantino das críticas

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, defendeu veementemente o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (22), descrevendo o dirigente como um líder dedicado do futebol mundial.

Infantino tem enfrentado críticas devido à decisão da Fifa de não punir o atacante americano Folarin Balogun durante a Copa do Mundo recém-encerrada, assim como pela introdução de pausas para hidratação e pela possível expansão do torneio masculino para 64 seleções.

"Gosto do seu profundo amor pelo futebol, do seu profundo compromisso com o futebol em nível global e do seu apoio à África", disse Motsepe a jornalistas em Joanesburgo, na África do Sul.

Motsepe afirmou que o dirigente suíço "permaneceu leal" à África e realizou um trabalho crucial no fortalecimento do futebol em todo o continente.

"Gianni desempenhou um papel fundamental na ampliação das oportunidades para as seleções africanas no cenário mundial", observou ele, referindo-se ao aumento da cota da África para quatro vagas diretas, além de uma vaga adicional via repescagem.

O continente africano foi representado por um número recorde de 10 seleções na Copa do Mundo de 2026, sediada conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Infantino, que sucedeu Sepp Blatter na presidência da Fifa em 2016, concorrerá à reeleição em 2027, buscando um quarto mandato à frente da entidade que rege o futebol mundial.

A África exerce uma influência considerável na política da Fifa, uma vez que as 54 associações-membro da CAF constituem o maior bloco de votação unificado entre as seis confederações continentais do futebol.

Em abril, a entidade sul-americana, a Conmebol, se tornou a primeira confederação continental a apoiar publicamente a candidatura de Infantino à reeleição, e a CAF rapidamente se juntou ao crescente coro de apoio.

Porém, o descontentamento tem crescido entre algumas associações de futebol europeias e entidades ligadas ao esporte, com relatos sugerindo que um candidato apoiado pela Europa poderia surgir para desafiar Infantino.

Ao falar à imprensa em Joanesburgo nesta quarta-feira, Motsepe descartou concorrer à presidência da África do Sul como possível sucessor de seu cunhado, Cyril Ramaphosa, cujo segundo mandato termina em 2029.

"A África do Sul não precisa que eu entre na política. Há muitos líderes excelentes e altamente competentes neste país", acrescentou ele, antes de também descartar a ideia de buscar a presidência da Fifa.