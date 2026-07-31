Premiação da Copa do Brasil: quanto ganham os times que avançam às quartas de final?

Além do título, que é o objetivo de todos os clubes, a Copa do Brasil se destaca pela quantia que paga aos participantes. A disputa das oitavas de final começa neste final de semana. As 16 equipes que participam receberam R$ 3 milhões.
Os oito times que se classificarem para as quartas de final ganharão R$ 4 milhões, independentemente da divisão que disputam. O valor é igualitário para todos os participantes desde a quinta fase.
E a quantia só aumenta. Avançar para a semifinal significará mais R$ 9 milhões aos cofres dos participantes.
O vice-campeão será "consolado" com R$ 34 milhões. O campeão da Copa do Brasil receberá R$ 78 milhões.
Veja os valores pagos pela Copa do Brasil
Oitavas de final
- R$ 3 milhões
Quartas de final
- R$ 4 milhões
Semifinal
- R$ 9 milhões
Final
- Campeão - R$ 78 milhões
- Vice - R$ 34 milhões.
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