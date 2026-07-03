Portugal vence Croácia de virada (2-1) e vai enfrentar Espanha nas oitavas da Copa

Cristiano Ronaldo segue em frente, Luka Modric se despede: Portugal protagonizou uma virada dramática por 2 a 1 sobre a Croácia nos acréscimos, nesta quinta-feira (2), em Toronto, no Canadá, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Portugal disputará agora uma vaga nas quartas de final contra a poderosa Espanha de Lamine Yamal, que mais cedo havia vencido a Áustria por 3 a 0 em Los Angeles.

Os croatas saíram na frente com um gol do atacante Ivan Perisic (53'), mas a seleção portuguesa empatou numa cobrança de pênalti do capitão CR7 (68') e garantiu a vitória com um gol de cabeça do atacante Gonçalo Ramos nos descontos (90'+4).

O craque português de 41 anos marcou seu terceiro gol na Copa de 2026 e o décimo primeiro em todos os seis Mundiais que disputou.

Quando tudo parecia decidido, o zagueiro Josko Gvardiol comemorou um gol nos acréscimos (90'+13), mas o lance foi anulado após o árbitro Espen Eskas revisar a jogada pelo VAR e confirmar uma posição de impedimento.

Modric, naquela que certamente foi sua despedida do maior palco do futebol, contestou a decisão junto ao árbitro norueguês, que manteve sua posição e encerrou a longa partida aos 118 minutos.

A simples presença de CR7 e 'Lukita' em campo estabeleceu um novo recorde: eles se tornaram os dois primeiros jogadores com mais de 40 anos a se enfrentarem em uma partida de Copa do Mundo.

Os ex-companheiros de Real Madrid, que juntos conquistaram quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa ao longo de seis temporadas, trocaram uma saudação calorosa antes do início da partida no BMO Field.

O primeiro tempo não fez jus ao legado futebolístico de ambos. Com pouca ação e emoção, os 45 minutos iniciais pareciam preparar o terreno para um segundo tempo repleto de reviravoltas.

A etapa final não trouxe apenas os gols, mas também cinco defesas cruciais do goleiro português Diogo Costa, mantendo viva a campanha de sua equipe e de seu capitão na Copa do Mundo de 2026.

Escalações:

Portugal: Diogo Costa - João Cancelo (Gonçalo Ramos 63'), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Pedro Neto (Francisco Conceição 63'), João Neves - Bruno Fernandes (Nélson Semedo 63'), Vitinha (Bernardo Silva 62'), Rafael Leão - Cristiano Ronaldo (cap) (Rúben Neves 81'). Técnico: Roberto Martínez.

Croácia: Dominik Livakovic - Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic - Nikola Vlasic (Josko Gvardiol 90'+2), Luka Modric (cap) - Petar Sucic, Mateo Kovacic (Andrej Kramaric 90'+6), Martin Baturina (Mario Pasalic 69') - Ante Budimir (Igor Matanovic 46'). Técnico: Zlatko Dalic.