Porto Alegre sediará Seletiva Nacional que vai definir seleção brasileira de Judô para os Jogos Sul-Americanos 

O Ginásio da Sogipa, em Porto Alegre, será palco do Campeonato Brasileiro Interclubes — Seletiva Nacional de Judô Sênior. A competição será disputada no dia 22 de julho e valerá vaga para os Jogos Sul-Americanos, que serão disputados em Santa Fé, na Argentina.
Os campeões das 14 categorias de peso individuais vão garantir a convocação direta para a principal competição multiesportiva da América do Sul, que acontece em setembro.
Esta é segunda Seletiva Nacional do ano. Na primeira, em abril, foi definida a delegação do Brasil para o Campeonato Pan-Americano, onde o país saiu com uma campanha de seis ouros, duas pratas e seis bronzes no individual, além do título da equipe mista.
Jogos Sul-Americanos
Os Jogos Sul-Americanos representam uma importante porta de entrada internacional para judocas em ascensão, proporcionando uma primeira experiência em eventos multiesportivos.
Pensando no desenvolvimento desses atletas e na preparação para desafios maiores, como Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) estabeleceu o critério de participação sub-26 na Seletiva Nacional Sênior.
Para disputar as vagas, os judocas também precisaram cumprir critérios técnicos de elegibilidade, baseados em resultados conquistados em competições nacionais e internacionais entre 2024 e 2026.
Atletas de 20 clubes estão inscritos na competição, com destaque para o Pinheiros (SP) e Grêmio Náutico União (RS), com 16 cada, e para a Sogipa, com 15 atletas.
Os combates acontecem em um único dia, a partir das 9h. Todas as lutas terão transmissão ao vivo da CBJ TV no YouTube.
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