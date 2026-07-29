Porto Alegre sedia maratona de revezamento em esteira

Depois de estrear no Brasil em 2025, o Red Bull 24 Horas chega à Porto Alegre neste final de semana pela segunda vez — 1º e 2 de agosto. A capital recebe a primeira etapa do circuito nacional da maior ultramaratona em esteiras do país, que neste ano passa por sete cidades brasileiras antes da Final Nacional inédita, em Belo Horizonte.
A seletiva gaúcha será na Antiga Fábrica Guahyba, que faz parte do Instituto Caldeira, em um espaço aberto ao público durante toda a prova.
Em um formato diferente das provas tradicionais, o Red Bull 24 Horas coloca o trabalho em equipe no centro da disputa: dois times, formados por 16 corredores amadores representando suas crews, se revezam em esteiras que não podem parar por um segundo sequer durante 24 horas. Ao final do desafio, vence a equipe que percorrer a maior distância.
Após a etapa gaúcha, o circuito segue para Florianópolis (8 e 9 de agosto), São Paulo (22 e 23 de agosto), Campinas (5 e 6 de setembro), Recife (12 e 13 de setembro), Rio de Janeiro (19 e 20 de setembro) e Belo Horizonte (10 e 11 de outubro), cidade que também receberá a Final Nacional nos dias 28 e 29 de novembro.
Red Bull 24 Horas - Seletiva Porto Alegre
- Data: 1 e 2 de agosto
- Horário: Início às 08h da manhã do dia 01, até às 08h do dia 02
- Local: Antiga Fábrica Guahyba - R. Frederico Mentz, 1606, em Porto Alegre
- Entrada gratuita | Aberto ao público