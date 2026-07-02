Por um fio na Alemanha, Nagelsmann pode ser substituído por Klopp

Julian Nagelsmann pode estar com os dias contados no comando da Alemanha após sua eliminação precoce da Copa do Mundo, segundo o jornal Bild, enquanto outros meios de comunicação afirmam que Jürgen Klopp é o favorito a sucedê-lo.

O Bild informa sobre uma reunião de quase três horas entre Nagelsmann e os dirigentes da Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta quinta-feira, após a eliminação da Alemanha na fase de 16-avos de final do Mundial contra o Paraguai, um terceiro fiasco consecutivo na fase final, depois de 2018 e 2022 (eliminação na fase de grupos em ambas as ocasiões).

Segundo o jornal, o treinador se reuniu com Bernd Neuendorf (presidente da DFB), Rudi Völler (diretor esportivo da 'Mannschaft'), Hans-Joachim Watzke (presidente da Bundesliga) e Andreas Rettig (diretor da DFB).

Nagelsmann apresentou seu ponto de vista sobre a Copa do Mundo da seleção alemã. Também foram abordados os erros esportivos, assim como o ambiente no centro de treinamento em Winston-Salem.

O veículo também indicou que os dirigentes propuseram que o técnico pedisse demissão, dando-lhe tempo para refletir. Nagelsmann tem contrato até 2028.

O ex-técnico do Borussia Dortmund e do Liverpool Jürgen Klopp é o grande favorito para o cargo, de acordo com vários veículos, entre eles a Sky e o principal jornal de Munique, Süddeutsche Zeitung.

Segundo a imprensa alemã, Klopp estaria disposto a aceitar a posição. Ele segue contratado pela Red Bull como diretor global de futebol, supervisionando os diferentes clubes da empresa austríaca.