Por que Neymar desfalca o Santos nesta terça contra o UCV nos playoffs da Copa Sul-Americana?

O Santos está na Venezuela, onde enfrenta nesta terça-feira a Universidad Central de Venezuela (UCV), pelos playoffs da Copa Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília). A equipe comandada por Cuca não terá Neymar para o duelo no Estádio Polideportivo Misael Delgado, em Valencia. O atacante segue um cronograma físico individual e será preservado.

O camisa 10 voltou aos trabalhos no CT Rei Pelé no dia 17, após defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. Neymar atuou por 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia e por 23 minutos na derrota por 2 a 1 para a Noruega, pelas oitavas de final. O gol de honra do Brasil foi marcado pelo astro. Após a eliminação, ele teve um período de folga nos Estados Unidos.

No primeiro dia de atividades, Neymar passou por exames médicos e físicos e permaneceu apenas nas dependências internas do centro de treinamento. Com contrato até o fim da temporada, o jogador será submetido a avaliações periódicas que definirão as próximas etapas de seu retorno aos gramados.

Nesta segunda-feira, o jogador participou de uma atividade no campo, e as redes sociais do Santos repercutiram alguns lances de Neymar. O camisa 10 mostrou desenvoltura, com dribles, arrancadas em velocidade e gols durante o treinamento.

Durante o Mundial, Neymar precisou lidar com uma lesão na panturrilha direita. O problema aconteceu antes da pausa para o torneio, no duelo contra o Coritiba, na Neo Química Arena, em 17 de maio, quando o Santos foi superado por 3 a 0. Essa foi a última partida do atacante pelo clube. Ele deixou o campo após uma substituição equivocada da arbitragem. Na temporada, Neymar soma seis gols e quatro assistências em 15 partidas pelo time da Baixada Santista.

Diante desse cenário físico, o Santos adota cautela no regresso do craque aos campos. O clube não pretende acelerar a recuperação do principal nome e referência técnica do elenco e entende que a volta acontecerá somente quando ele estiver em plenas condições.

Após terminar na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos, um atrás do Recoleta, do Paraguai, o Santos precisará disputar os playoffs para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana.