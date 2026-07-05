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Ponteira da seleção feminina de vôlei denuncia racismo contra o namorado: "São covardes"

Helena Wenk relatou ataques a Lucas Barbosa e desativou comentários no Instagram após ofensas

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Estadão Conteúdo

Rubens Guilherme Santos

Zero Hora

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