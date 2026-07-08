Ponte Preta e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 20h, pela 17ª rodada da Série B. A partida ocorre no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.
Siga Ponte Preta x Criciúma ao vivo
Escalações para Ponte Preta x Criciúma
Veja destaques de Ponte Preta x Criciúma
Estatísticas de Ponte Preta x Criciúma
Tabela da Série B 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar