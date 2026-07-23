Pokey Chatman deixa o comando da seleção brasileira feminina de basquete

A americana Pokey Chatman, de 55 anos, não é mais treinadora da seleção brasileira de basquete feminino. A Confederação Brasileira de Basquete anunciou a saída da profissional por meio de uma nota oficial nesta sexta-feira.

No comunicado, a entidade informa que o assistente Léo Figueiró, assistente técnico e coordenador da base, vai assumir o cargo da seleção brasileira a partir de agora e será o responsável por comandar a equipe nacional neste ciclo olímpico.

Nesta nova função, o atual treinador vai ter dois desafios já à partir de agosto: o qualificatório sul-americano para a AmericupW 2027 e ainda o qualificatório pré-olímpico. Na nota, a CBB agradeceu a ex-treinadora o trabalho iniciado em 2024 e desejou sorte na sequência de sua trajetória.

Com uma passagem de 14 anos ininterruptos na WNBA, Pokey Chatman assumiu a seleção brasileira no fim de 2024 para iniciar um projeto de renovação no Basquete feminino do Brasil. Em seu currículo, ela acumulou passagens como treinadora do Chicago Sky, Indiana Fever e atuou ainda como general manager e assistente técnica no Seattle Storm.