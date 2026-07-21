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Vem aí o mata-mata
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Playoffs da Sul-Americana: veja os confrontos e como chegam os times

Além de Grêmio x Bolívar, outros sete jogos decidem os outros classificados à fase de oitavas de final 

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Nicholas Lyra

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