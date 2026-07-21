Playoffs da Sul-Americana: veja os confrontos e como chegam os times

Vasco, Bragantino, Santos e Boca Juniors (em sentido horário) disputam a fase que antecede as oitavas da competição. Colagem sobre fotos / Gustavo Aleixo/Cruzeiro | Matheus Lima/Vasco | Raul Baretta/Santos | Ari Ferreira/Bragantino

Começa nesta terça-feira (21) a fase de playoffs da Copa Sul-Americana. Além do confronto envolvendo o Grêmio, outros sete jogos vão definir os oito classificados para as oitavas de final da competição.

As partidas reúnem os times que terminaram em segundo na fase de grupos da competição, contra os terceiros colocados nos grupos da Libertadores. Os times que começaram na Sula decidem em casa.

GZH lista, abaixo, os jogos que definem os times que vão às oitavas de final e como cada um chega para o mata-mata.

Nacional-URU x Tigre-ARG

Primeiro jogo: terça-feira (21), 19h

O Tigre ficou em segundo na chave com uma das surpresas da Sul-Americana. O desconhecido Macará, do Equador, jogou uma Libertadores pela primeira vez em 2018, e terminou na liderança do Grupo A, empurrando os argentinos para a repescagem.

O Nacional foi uma decepção na Libertadores, ficando em terceiro em uma chave que também foi vencida por uma surpresa. O Coquimbo Unido, que teoricamente era o adversário mais fácil, avançou em primeiro do Grupo B. O Tolima foi o segundo.

Quem passar enfrenta: Montevideo City Torque (URU)

Universidad Central-VEN x Santos

Primeiro jogo: terça-feira (21), 21h30min

Estreante na Libertadores, o time venezuelano fez uma campanha bem digna. Venceu três jogos e ficou atrás do Del Valle e do Rosario Central, superando o saco de pancadas paraguaio, o tradicional Libertad.

Já o Santos fez uma Sul-Americana de oscilação. Em um grupo fraco, empatou quatro dos seis jogos, e só confirmou a vaga nos playoffs na última rodada. Viu o desconhecido Deportivo Recoleta avançar em primeiro no Grupo D.

Quem passar enfrenta: Macará-EQU

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Independiente Medellín-COL x Vasco

Primeiro jogo: quarta-feira (22), 19h

O Independiente Medellín pagou o preço por estar no "grupo da morte" da Libertadores. Viu o Flamengo vencer a chave com cinco vitórias e um empate, e ficou atrás do Estudiantes graças a uma derrota na Argentina no confronto direto, na última rodada.

O Vasco foi outro brasileiro que sofreu. Teve problemas "extra-campo" com a punição de Renato Portaluppi por não viajar para comandar o time na Sul-Americana, patinou no início da competição e só classificou em segundo, atrás do Olimpia. Renato, aliás, já nem é mais o técnico da equipe.

Quem passar enfrenta: Olimpia-PAR

Lanús-ARG x Cienciano-PER

Primeiro jogo: quarta-feira (22), 21h30min

Campeão da Sul-Americana em 2013 e no ano passado, o time argentino não conseguiu performar no mesmo nível na Libertadores. Ficou atrás de Mirassol e LDU, e acabou voltando para a competição em que é acostumado aos sucessos.

Já os peruanos caminhavam para uma classificação tranquila. O Atlético-MG, que acabou vencendo a chave, patinou na arrancada. Mas o Cienciano terminou pior, com duas derrotas e um empate, e ficou em segundo no Grupo B.

Quem passar enfrenta: Botafogo

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Sporting Cristal-PER x Bragantino

Primeiro jogo: quarta-feira (22), 21h30min

Na Libertadores, o Sporting Cristal encerrou a competição muito mal. Três derrotas seguidas, incluindo um tropeço em casa para o Palmeiras, fizeram o time ficar em terceiro, atrás da equipe brasileira e dos paraguaios do Cerro Porteño, que terminaram na liderança do Grupo F.

O Bragantino foi outro brasileiro vítima das circunstâncias. Caiu em uma chave com o forte River Plate que, desta vez, não foi à Libertadores. O Massa Bruta viu o time argentino somar 14 pontos e até empatou fora no Monumental, mas não conseguiu evitar a segunda posição no Grupo H.

Quem passar enfrenta: Atlético-MG

Bolívar-BOL x Grêmio

Primeiro jogo: quinta-feira (23), 19h

A altitude, normalmente uma arma do Bolívar, não surtiu efeito na edição deste ano da Libertadores. No jogo decisivo da última rodada, perdeu em casa para a sensação Independiente Rivadavia, e foi despachado direto para o confronto contra o Grêmio.

O Tricolor, por sua vez, também patinou nos momentos decisivos e, pelo segundo ano consecutivo, não conseguiu escapar dos playoffs. No ano passado, caiu justamente nesta fase, para o Alianza Lima. Vai tentar evitar o vexame, sem o técnico Luís Castro. Por motivos de saúde, ele não viajou para a Bolívia.

Quem passar enfrenta: São Paulo

Boca Juniors-ARG x O'Higgins-CHI

Primeiro jogo: quinta-feira (23), 21h30min

O Boca Juniors trocou de técnico após o vexame na fase de grupos. Chegou Rodolfo Arruabarrena, campeão argentino em 2015 pelo clube. No elenco, a principal mudança foi a saída de Cavani. Vice-campeão do mundo com a Argentina, Leandro Paredes já voltou a treinar e pode jogar.

O O'Higgins disputou até a última rodada para ser a segunda força em um grupo que tinha o favorito São Paulo. Na última rodada, levou a melhor fora de casa em confronto direto contra o Millionarios. A vitória no El Campín credenciou o time aos playoffs.

Quem passar enfrenta: Deportivo Recoleta-ARG

Santa Fe-COL x Caracas-VEN

Primeiro jogo: quinta-feira (23), 21h30min

A arrancada ruim do Santa Fe na Libertadores custou a classificação às oitavas. Nem as duas vitórias nos últimos dois jogos, incluindo uma sobre o Peñarol no Uruguai, conseguiram evitar a ida aos playoffs da Sul-Americana.

Em um grupo que o Botafogo dominou com larga vantagem (16 de 18 pontos conquistados), o Caracas tinha como adversário pela segunda posição um time tradicional: o Racing, campeão da competição em 2024. Por um ponto, superou o rival para deixá-lo pelo caminho rumo a classificação.

Quem passar enfrenta: River Plate-ARG

O chaveamento

Arte Sul-Americana / X @SudamericanaBR / Reprodução