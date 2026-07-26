Alison dos Santos faz melhor marca do ano nos 400m com barreiras e leva ouro no Troféu Brasil de Atletismo

Alison e Matheus conquistaram dobradinha para o Pinheiros. Ricardo Bufolin / Divulgação/EC Pinheiros

O atleta Alison dos Santos, o Piu, venceu os 400m com barreiras com o melhor tempo da temporada na manhã deste domingo (26). A disputa do Troféu Brasil de Atletismo foi realizada no Estádio Ícaro de Castro Melo, o estádio do Ibirapuera, em São Paulo.

Bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, e de Paris, em 2024, o competidor alcançou a melhor marca do mundo neste ano. Ele fez 46seg48 e ultrapassou o norueguês Karsten Warholm, que marcou 46seg61, na última semana, em Londres.

Matheus Lima, colega de Piu no Pinheiros (SP), levou a prata e teve o tempo de 47s97. Já Francisco Viana (Orcampi-SP) fechou o pódio com 49seg38.

Piu voltou a competir no Estádio do Ibirapuera após onze anos, sendo que a última vez aconteceu em 2015, quando tinha 16 anos, em uma competição mirim de 300m com barreira.

— Sensação incrível. Significa muito para mim, ter família, o estádio novo. É maravilhoso, não tem preço. Não era cabeça, não era corpo, era coração. Eu sabia que estava pronto para correr mais rápido, mas quando você está num campeonato, você não pensa no resultado. Acordei cansado, mas falei vou arriscar, vou fazer minha corrida e ver o que sai. E poder terminar na casa dos 46 sgundos hoje é maravilhoso— disse Alison, que passou a ser o recordista do campeonato, superando os 48seg60 de Márcio Teles de 2019 e de Matheus Lima, na semifinal disputada no sábado.

Darlan Romani volta e é prata

Afastado da última edição dos Jogos Olímpicos por uma lesão na coluna, Darlan Romani (Praia Clube-MG) voltou a competir e ficou com a prata no arremesso de peso.

O campeão mundial indoor de 2022 fez 20m35cm e ficou a nove centímetros do vencedor, Wellington Morais (Pinheiros). O pódio ainda teve Willian Dourado (Pinheiros), com 19m82cm.

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