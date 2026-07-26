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Em São Paulo

Alison dos Santos faz melhor marca do ano nos 400m com barreiras e leva ouro no Troféu Brasil de Atletismo

Piu registrou 46seg48 e superou tempo do norueguês Karsten Warholm

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Estadão Conteúdo

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