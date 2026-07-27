Pirlo anuncia que foi descartado para assumir seleção da Itália

Muito criticado por um contrato com uma empresa russa e por sua pouca experiência como treinador, Andrea Pirlo, que era o favorito a dirigir a seleção da Itália, anunciou nesta segunda-feira (27) que seu nome foi descartado para assumir o cargo.

O novo técnico da 'Azzurra' será anunciado "em breve", prometeu o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò.

"Ontem eu soube que não sou mais candidato ao cargo de técnico da Itália", escreveu Pirlo em sua conta no Instagram, para "esclarecer certos pontos".

"Lamento que uma decisão fundamentada em critérios esportivos rapidamente tenha se tornado uma polêmica pública na qual atribuíram a mim intenções e ideias que não refletem a minha personalidade", lamentou o ex-jogador de 47 anos.

Segundo a imprensa italiana, Pirlo deveria ter sido anunciado na semana passada como novo treinador da Itália, gigante do futebol mundial traumatizada por não ter se classificado para as últimas três Copas do Mundo (2018, 2022 e 2026).

Mas o nome do "Il Maestro", atual técnico do United FC, clube dos Emirados Árabes Unidos, foi recebido desconfiança e surpresa.

Apesar de ter alcançado status de lenda como jogador, sua carreira como treinador, iniciada em 2020, tem sido marcada mais por revezes do que por sucessos, após passagens por Juventus, Karagümrük, Sampdoria e United FC.

Outro ponto contra Pirlo é um contrato publicitário com a empresa russa de apostas esportivas Fonbet, questão pela qual ele tem sido criticado nos últimos dias.

Segundo a imprensa italiana, o presidente da FIGC sempre foi contra a contratação de Pirlo para comandar a 'Azzurra'.

No entanto, ele era o nome preferido do diretor de seleções da FIGC, Paolo Maldini, e do ex-lateral brasileiro Leonardo, que trabalha na federação como consultor.

Maldini e Leonardo também tentaram a contratação de Pep Guardiola, mas sem sucesso.

Com isso, o experiente Antonio Conte, que está sem clube desde que deixou o comando do Napoli, volta a ganhar força na disputa pela vaga, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport.

A crise pode precipitar a saída de Maldini, que foi nomeado há menos de três semanas e, segundo a imprensa, ameaçou pedir demissão caso Conte ou Roberto Mancini sejam contratados.

O ex-zagueiro do Milan agora aposta no ítalo-brasileiro Thiago Motta, que já comandou Bologna e Juventus.