Pinheiros conquista o 11º título consecutivo do Troféu Brasil de Atletismo

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Atletas do Pinheiros festejam título. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

O Pinheiros é o campeão do 45º Troféu Brasil de Atletismo. A competição marcou a reabertura do estádio Ícaro de Castro Melo, no Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no bairro do Ibirapuera, em São Paulo.

A equipe paulista celebrou seu 12º título, o 11º consecutivo, ao somar 713,5 pontos, vencendo também a disputa feminina (330,5 pontos) e masculina (383 pontos). No total foram 50 pódios, sendo 24 medalhas de ouro, 15 de prata e 11 de bronze.

O Praia Clube foi o vice-campeão, com 264 pontos. O clube de Uberlândia (MG) ficou com a segunda colocação no feminino (165 pontos) e masculino (99 pontos). A Orcampi, de Campinas (SP), terminou na terceira posição geral, com 176 pontos.

Alison dos Santos, do Pinheiros, e Vitória Sena, do Praia Clube, foram escolhidos os melhores índices técnicos do Troféu Brasil. Eles foram eleitos por um júri técnico por suas performances nos 400 e 100 metros com barreiras, respectivamente.

Outro destaque foi Ana Carolina Azevedo, que confirmou sua excelente fase ao conquistar o tetracampeonato brasileiro dos 200 metros, com 23seg02, repetindo os títulos obtidos em 2020, 2021 e 2024.

Ana Azevedo ganhou três ouros. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

A velocista encerrou o Troféu Brasil com três medalhas de ouro, após também vencer os 100 metros e integrar a equipe campeã do revezamento 4×100 metros misto do Pinheiros.

Classificação geral

1 - Pinheiros (SP) – 713,5 pontos

2 - Praia Clube (MG) – 264

3 - Orcampi (SP) – 176

4 - Caso (DF) – 120

5 - Instituo de Atletismo Balneário Camboriú (SC) – 103

6 - ADC São Bernardo (SP) – 100

7 - União Catarinense de Atletismo (SC) – 93

8 - Sesi-SP (SP)– 81

9 - Associação de Atletismo Blumenau (SC) – 72

10 - Instituto Foz (PR) – 62

13 - Sogipa (RS) 45

Quadro de medalhas

1 - Pinheiros – 50 medalhas (24 ouro, 15 prata e 11 bronze)

2 -Praia Clube – 20 (4 ouro, 8 prata e 8 bronze)

3 - Centro de Atletismo Sobradinho (Caso) – 7 (3 ouro e 4 bronze)

4 - Orcampi – 9 (2 ouro, 4 prata e 3 bronze)

5 - Associação de Atletismo Blumenau – 5 (2 ouro e 3 prata)

6 - Instituto Elisângela Maria Adriano (Iema) (SP) – 5 (2 ouro, 1 prata e 2 bronze)

7 - Sogips – 2 (2 ouro)

8 - Sesi-SP – 3 (1 ouro e 2 prata)