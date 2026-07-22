Phil Foden renova com Manchester City até 2030

O atacante do Manchester City, Phil Foden, renovou seu contrato por mais quatro anos com os 'Citizens', garantindo assim sua permanência até 2030, anunciou o clube inglês nesta quarta-feira (22).

Foden, de 26 anos, que não foi convocado para disputar a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Inglaterra, enfrentou uma temporada marcada por lesões.

Seu contrato anterior terminaria ao final da próxima temporada e seu novo acordo assegura sua continuidade sob o comando do novo técnico, Enzo Maresca.

"Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim. Jogar por este clube é a única coisa que sempre quis fazer, e é sempre uma honra vestir esta camisa", comemorou Foden.

Desde que foi promovido das categorias de base do clube para o time principal, Foden conquistou seis títulos da Premier League, a Liga dos Campeões, duas Copas da Inglaterra (FA Cup) e cinco Copas da Liga com o City.

Ele é o jogador mais vitorioso da história do City, ao lado de Bernardo Silva e John Stones.