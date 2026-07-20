'Paredes x Gavi': Yamal e torcida sugerem luta de boxe entre os meias após briga na Copa

A seleção espanhola segue festejando nesta segunda-feira o bicampeonato da Copa do Mundo, conquistado no domingo após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos. Os jogadores, que já estão em território espanhol, mantêm o clima de descontração.

Durante o desfile em ônibus aberto pelas ruas de Madri, capital da Espanha, torcedores e o atacante Lamine Yamal brincaram com o meio-campista Gavi, sugerindo que ele participasse de uma luta de boxe contra o argentino Leandro Paredes. A provocação faz referência ao desentendimento entre os dois na final da Copa do Mundo, quando Paredes agrediu o jogador do Barcelona após o apito final do árbitro esloveno Slavko Vincic.

Na confusão, Paredes primeiro derrubou Eric García com uma rasteira e o empurrou. Em seguida, Gavi, que tentava separar a briga, também foi derrubado e lançado ao chão pelo argentino em mais de uma ocasião. O camisa 5 sul-americano acabou expulso mesmo com o duelo encerrado.

Diante do ocorrido, em tom de brincadeira, fãs espanhóis exibiram um cartaz com os dizeres: "Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi", em alusão ao evento de boxe criado pelo streamer Ibai Llanos, que promove lutas entre influenciadores e celebridades. Lamine Yamal, Fabián Ruiz e Rodri se divertiram com a mensagem. O camisa 19 pegou o objeto, mostrou-o para uma câmera e mandou um recado para o argentino: "Te vejo lá."