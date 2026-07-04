Palmeiras vence jogo-treino contra o Primavera; veja lances

O Palmeiras disputou neste sábado (4), na Academia de Futebol, o segundo jogo-treino da intertemporada e derrotou o Primavera por 3 a 1; Murilo e os jovens Victor Gabriel e Felipe Teresa marcaram os gols palmeirenses.
Abel Ferreira iniciou a atividade com Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Benedetti e André Lucas; Luis Pacheco, Marlon Freitas (Lucas Evangelista); Erick Belé, Riquelme, Heittor e Luighi.
No segundo tempo, atuaram Marcelo Lomba (Kaique); Giay (João Gabriel), Murilo, Koné e Arthur; Larson (Coutinho), Andreas Pereira; Allan (Felipe Anderson), Paulinho (Eduardo Conceição), Felipe Teresa e Victor Gabriel.