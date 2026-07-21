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Em Aguascalientes

Palmeiras confirma venda de Naves ao Necaxa e mantém participação em futura venda

Negociação prevê US$ 3 milhões fixos e bônus que podem elevar a transferência para até US$ 5 milhões.

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Estadão Conteúdo

Camargo

Zero Hora

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