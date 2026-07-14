Oyarzabal pede que 'momento histórico' do futebol espanhol seja valorizado

Mikel Oyarzabal, autor do primeiro gol na vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França nesta terça-feira (14), pediu que a trajetória de sua equipe e a classificação para a final da Copa do Mundo sejam valorizadas.

"Acho que é um momento para aproveitar", disse o atacante da Real Sociedad após a semifinal disputada em Arlington, no Texas.

"É um momento histórico, ao qual talvez não demos o valor que merece. Estar onde estamos e também precisamos saber aproveitar esses momentos", acrescentou.

Com a vitória sobre a França, equipe mais dominante do torneio até o momento, a Espanha chega a uma final de Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após o título conquistado na África do Sul em 2010.

"Sabemos onde estamos, a um passo de alcançar algo histórico que nenhum de nós poderia ter imaginado", ressaltou Oyarzabal. "Estamos imensamente felizes e orgulhosos do que estamos conquistando".

Oyarzabal, que abriu o placar no AT&T Stadium com um gol de pênalti aos 22 minutos, destacou a personalidade da Espanha ao não se deixar encurralar pela França após a vantagem inicial.

"Sabíamos que precisávamos manter o pé no acelerador", afirmou o atacante. "Se tivéssemos nos acomodado com o 1 a 0, teríamos sofrido e talvez não fosse o suficiente para vencer".

"Sabíamos que, ao fazer o trabalho que tínhamos que fazer sem a bola, haveria momentos para atacar e marcar aquele segundo gol, dando a nós um pouco mais de tranquilidade", disse Oyarzabal sobre o gol do lateral Pedro Porro no segundo tempo, que sacramentou a vitória.

O atacante basco de 29 anos não manifestou preferência pela Argentina ou pela Inglaterra como adversário na final do próximo domingo.

"Para mim, sinceramente, não faz diferença. Venha quem vier, vamos encarar a partida da mesma maneira que fizemos hoje", concluiu.