Os dez últimos campeões de Wimbledon

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, se sagrou bicampeão de Wimbledon neste domingo (12), com uma vitória sobre o alemão Alexander Zverev por 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3 e 6-4.
Em 2025, o jogador de 24 anos havia conquistado o título na Inglaterra ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz.
Estes são os dez últimos campeões e a lista de vencedores do torneio masculino em Wimbledon:
- Os dez últimos campeões:
2026: Jannik Sinner (ITA)
2025: Jannik Sinner (ITA)
2024: Carlos Alcaraz (ESP)
2023: Carlos Alcaraz (ESP)
2022: Novak Djokovic (SRB)
2021: Novak Djokovic (SRB)
2020: suspenso
2019: Novak Djokovic (SRB)
2018: Novak Djokovic (SRB)
2017: Roger Federer (SUI)
2016: Andy Murray (GBR)
- Jogadores com mais títulos em Wimbledon:
8 títulos: Roger Federer (SUI)
7: William Renshaw (GBR), Pete Sampras (EUA), Novak Djokovic (SRB)
5: Lawrence Doherty (GBR), Björn Borg (SWE)
4: Reginald Doherty (GBR), Anthony Wilding (NZL), Rod Laver (AUS)
3: Wilfred Baddeley (GBR), Arthur Gore (GBR), Bill Tilden (EUA), Fred Perry (GBR), John Newcombe (AUS), John McEnroe (EUA), Boris Becker (ALE)
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* AFP