Os 20 anos do Gre-Nal dos Banheiros Químicos: relembre esse clássico, por que ele leva esse nome e as punições

Banheiros químicos foram queimados durante o Gre-Nal. Valdir Friolin / Agencia RBS

Pelo desenrolar do campo, era para ter sido um jogo totalmente esquecível. Em 30 de julho de 2006, um domingo gélido em Porto Alegre, um Inter repleto de reservas, preservados para a semifinal da Libertadores, empatou com o Grêmio recém subido da Série B em 0 a 0 no Beira-Rio.

A partida era válida pela 14ª rodada. Mas mesmo sem lá grandes momentos, o clássico 366 entrou para a história pelo que aconteceu na arquibancada, mais especificamente, na torcida tricolor. O famoso Gre-Nal dos Banheiros Químicos.

A confusão começou antes do jogo, no pátio. Gremistas e Brigada Militar entraram em confronto no entorno do Beira-Rio. Antes de a bola rolar, já nas arquibancadas, alguns torcedores conseguiram quebrar a grade que separava as torcidas. E invadiram o lado dos colorados pela antiga social. Novamente, a BM entrou em ação, junto a seguranças do Beira-Rio. Então começou a briga generalizada.

Após devolver todos para o lado do visitante, houve um momento em que parecia ser de paz. A bola chegou a rolar. Pouco depois, as grades voltaram a ser sacudidas.

A partida transcorria no segundo tempo mesmo com toda a tensão. Até que, aos 11 minutos do segundo tempo, torcedores apareceram carregando banheiros químicos. Um deles foi arremessado e caiu no fosso. O segundo ficou preso nas grades. Ele serviria de ponte para uma invasão de campo. Mas logo foram incendiados.

Os bombeiros ingressaram no gramado para apagar o fogo. E foram recebidos a pedradas pelos torcedores. O árbitro Wilson Luis Seneme interrompeu a partida, que ficou paralisada por oito minutos. Quando o incêndio foi controlado, a bola voltou a rolar. O jogo transcorreu sem emoções no campo e muita tensão na arquibancada.

Ao final da partida, o então presidente em exercício do Grêmio, Túlio Macedo, cunhou uma expressão que entrou para o folclore do futebol gaúcho. Ele disse que os responsáveis pela confusão eram os dirigentes colorados:

— O Inter é o maior culpado por ter colocado os banheiros atômicos.

A procuradoria do STJD indiciou o Grêmio. No primeiro julgamento, o clube foi condenado a oito jogos em portões fechados. Após recursos, conseguiu diminuir a pena para três partidas, todas disputadas em Caxias do Sul.

No âmbito criminal, mais de 40 pessoas foram ouvidas. Ao todo, 10 torcedores foram indiciados, quatro por incêndio e sete por danos qualificados. Em 13 de novembro de 2008, todos foram absolvidos por falta de provas. Inclusive o que confessou ter dado início ao fogo, usando um isqueiro para queimar o papel higiênico.

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