Orlando Luz e Rafael Matos vencem na estreia e garantem quartas de final de duplas no ATP de Estoril

Orlando saca durante partida. Millennium Estoril Open / Divulgação

Os tenistas gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos seguem conquistando pontos importantes para buscar uma vaga no ATP Finals, que acontecerá em Turim, na Itália, no final da temporada.

Atuais número 12 da classificação da Corrida para Turim, eles estrearam nesta quarta-feira (22), no ATP 250 de Estoril, em Portugal, e derrotaram o taiwanês Ray Ho e o estadunidense Benjamin Kittay por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/2, garantindo uma vaga nas quartas de final.

Os próximos adversários de Luz e Matos serão definidos no confronto entre os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha e os argentinos Román Burruchaga e Camilo Ugo Carabelli.

Com a vitória desta quarta, a parceria gaúcha garantiu mais 45 pontos no ranking e ficou a 60 dos alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner, que estão na 11ª colocação.

Já a distância para a oitava posição, que garante vaga no ATP Finals, é de 1.150. Em caso de título em Portugal, ela cairá para 945 pontos.

Simples

Orlando Luz ainda se classificou para a chave de simples, após duas vitórias no qualificatório, mas acabou eliminado no torneio principal pelo português Nuno Borges, 48º do mundo.

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