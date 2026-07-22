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Orlando Luz e Rafael Matos vencem na estreia e garantem quartas de final de duplas no ATP de Estoril

Com a vitória, gaúchos somam 45 pontos e seguem na busca pelo top 8

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André Silva

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