Operário-PR e Vila Nova entram em campo de olho na vice-liderança da Série B

A noite desta segunda-feira promete agitar o topo da tabela do Campeonato Brasileiro Série B. Com três partidas simultâneas às 19h30, a sequência da 20ª rodada, que abre o segundo turno, tem como destaque a luta direta entre Operário-PR e Vila Nova pela vice-liderança.

Vice-líder isolado ao término do primeiro turno com 35 pontos, o Operário-PR busca manter a posição dentro da zona de promoção direta à Série A. O time paranaense atua longe de seus domínios contra o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Já o time da casa, somando 28 pontos, joga para encostar na briga por vaga nos playoffs.

De olho em um tropeço do Operário, o Vila Nova, que tem 34 pontos, mede forças com o CRB no Rei Pelé, em Maceió (AL). Os alagoanos, com 26, buscam o triunfo para aumentar a distância em relação ao Z-4.

Por fim, Sport e Cuiabá travam um confronto decisivo na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Os mandantes somam 28 pontos e querem colar no G-6, enquanto o adversário mato-grossense, com 24, quer primeiro fugir do Z-4.

Mais três jogos encerram a rodada na terça-feira. Às 19h30, a Ponte Preta recebe o Athletic-MG no Moisés Lucarelli, no mesmo horário de Juventude e Avaí no Alfredo Jaconi. Mais tarde, às 21h35, é a vez do Fortaleza encarar o Botafogo-SP na Arena Castelão.

CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

19h30

Atlético-GO x Operário-PR

CRB x Vila Nova