ONU Mulheres e COB fortalecem parceria por igualdade de gênero no esporte

Presidente do COB, Marco Laporta recebeu comitiva da ONU MUlheres. COB / Divulgação

A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, realizou uma visita ao Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro.

Durante a programação, que ocorreu na segunda-feira (27), as convidadas conheceram de perto a estrutura esportiva do CT, incluindo a Arena de Ginástica Artística, o Laboratório Olímpico, a piscina, as salas de força e recuperação física, além do Acervo Olímpico.

O objetivo foi apresentar o trabalho desenvolvido pelo COB na preparação de atletas e nas iniciativas voltadas à promoção da equidade de gênero no ambiente esportivo.

— Queremos incentivar cada vez mais a participação das mulheres, seja na gestão esportiva ou na área administrativa, e ter a ONU Mulheres acompanhando e conhecendo essas iniciativas facilita a construção de projetos e fortalece o avanço dessa parceria — comenta o presidente do COB, Marco La Porta.

A ONU Mulheres foi representada na visita por Gallianne Palayret, representante da entidade no Brasil; Ludmila Balanin, especialista em Engajamento Institucional; e Renata Siqueira, especialista em Gênero e Parcerias no Esporte da ONU Mulheres no Brasil.

— O esporte é uma das ferramentas mais poderosas de empoderamento das mulheres no país e vemos isso todos os dias por meio das atletas brasileiras. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer as instalações esportivas do COB, conversar com atletas e entender melhor o funcionamento dessa estrutura. Isso nos ajuda a identificar novas formas de trabalhar conjuntamente e ampliar o impacto das nossas ações — comentou Palayret.