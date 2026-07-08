ONG FairSquare apresentará denúncia contra Infantino ao COI

A organização de direitos humanos FairSquare anunciou, nesta quarta-feira (8), que recorrerá à Comissão de Ética do Comitê Olímpico Internacional (COI) para apresentar uma queixa sobre as "violações recorrentes da neutralidade política" por parte do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O juramento feito pelos cerca de cem membros da instituição olímpica, da qual Infantino faz parte, exige que eles atuem "independentemente de interesses comerciais e políticos", uma obrigação consagrada na Carta Olímpica.

Nos últimos meses, o próprio COI enfrentou questionamentos sobre a compatibilidade dessa regra com a estreita relação que o presidente da Fifa, Infantino, cultivou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o levou, inclusive, a elogiar as políticas internas do líder americano.

Em fevereiro, o COI evitou responder a perguntas sobre uma polêmica anterior envolvendo a participação de Infantino em uma cúpula de paz convocada por Trump. Ele compareceu usando um boné vermelho com as inscrições "USA" e "45-47", números que representam os dois mandatos de Trump na Casa Branca.

"Compreendemos o apoio da Fifa, por meio do futebol, a um amplo programa de investimento para revitalizar o esporte em Gaza e na Palestina, fornecendo infraestrutura esportiva, iniciativas educacionais e projetos de desenvolvimento de alto nível", declarou um porta-voz do COI, observando que a Fifa estava agindo "dentro de suas atribuições".

Na terça-feira, a integrante do COI Kirsty Coventry foi questionada sobre o telefonema que Donald Trump fez a Gianni Infantino antes de a Fifa suspender, no domingo, a punição aplicada ao atacante americano Folarin Balogun, que havia recebido um cartão vermelho.

"Até onde sei, a Comissão de Ética não recebeu nenhuma denúncia sobre esse assunto. Obviamente, se receber alguma, irá investigar", respondeu Coventry.

Segundo o site do COI, "qualquer pessoa pode relatar informações sobre suspeitas" de violações dos princípios éticos da organização.