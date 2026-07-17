Onde assistir a Flamengo e Olimpia hoje?

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta sexta-feira (17), em jogo amistoso. A partida ocorre às 20h, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).
O Flamengo faz o quarto e último amistoso antes da retomada das competições oficiais. Nos três anteriores, disputados no Algarve, em Portugal, o time empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina, venceu por 2 a 0 o Lausanne, da Suíça, e superou por 2 a 1 o Benfica, de Portugal.
Onde assistir a Flamengo x Olimpia ao vivo
A Flamengo TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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