Oito seleções em busca da glória na Copa do Mundo de 2026

Com a atual campeã mundial Argentina e a vice França ainda na disputa, o grupo de sobreviventes na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, foi reduzido na terça-feira a apenas oito seleções que buscam a glória e a chance de erguer o troféu em 19 de julho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Com um elenco de gigantes prontos para a batalha nas quartas de final, que começam nesta quinta-feira (9), confira os confrontos desta fase, todos disputados nos Estados Unidos entre quinta e sábado:

- França vs Marrocos -

A imponente França fez jus ao seu status de favorita ao título, dominando a fase de grupos, atropelando a Suécia (3-0) na fase de 16-avos de final e derrotando o Paraguai por 1 a 0 nas oitavas.

É difícil imaginar alguma equipe capaz de deter o time de Didier Deschamps, dada a riqueza de opções ofensivas à sua disposição, com Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola (que assumiu a vaga de titular do igualmente talentoso Désiré Doué) e o fenomenal armador Michael Olise.

No entanto, a seleção do Marrocos, que segue invicta, não se deixará intimidar ao enfrentar a atual vice-campeã mundial, tendo eliminado a Holanda nos pênaltis e, em seguida, derrotado o Canadá - um dos países-sede - por 3 a 0 nas oitavas de final.

A equipe norte-africana chegará a Foxborough, perto de Boston, com sede de revanche após a derrota para a França nas semifinais da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os 'Leões do Atlas' fizeram história ao se tornarem a primeira seleção africana a chegar às semifinais há quatro anos e estão ansiosos para repetir o feito.

- Espanha vs Bélgica -

Após vencer Portugal por 1 a 0 na segunda-feira, nas oitavas de final, encerrando, assim, a participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, a Espanha se tornou a primeira seleção na história do torneio a disputar seis partidas consecutivas de Mundial sem sofrer gols.

A seleção espanhola, campeã europeia em 2024 sob o comando de Luis de la Fuente, pode não empolgar sempre, mas é extraordinariamente eficiente e mostra grande segurança e tranquilidade com a bola nos pés.

A jovem estrela do Barcelona, Lamine Yamal, marcou apenas um gol em cinco partidas, mas o atacante Mikel Oyarzabal já soma quatro gols, incluindo dois na vitória por 3 a 0 sobre a Áustria, nas oitavas de final.

A Bélgica chega ao confronto de sexta-feira, no SoFi Stadium em Los Angeles, embalada por uma vitória contundente de 4 a 1 sobre os anfitriões, os Estados Unidos. Esse triunfo veio depois de a equipe ter revertido uma desvantagem de 2 a 0 nas oitavas de final para vencer o Senegal por 3 a 2 na prorrogação.

Esta Copa do Mundo provavelmente marcará o último grande capítulo para os remanescentes da 'Geração de Ouro' da Bélgica - que inclui Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku e Thibaut Courtois -, que buscarão a todo custo encerrar essa trajetória com chave de ouro.

- Noruega vs Inglaterra -

Os defensores ingleses estão acostumados a enfrentar o atacante norueguês Erling Haaland na Premier League, mas resta saber se conseguirão contê-lo.

A equipe de Thomas Tuchel chegou aos Estados Unidos como uma das favoritas para vencer o torneio pela segunda vez em sua história, sessenta anos após o triunfo como anfitriã em 1966.

O capitão Harry Kane e Jude Bellingham têm sido os destaques até o momento, sendo responsáveis por 10 dos 11 gols da equipe, incluindo todos os três na dramática vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final, no domingo, no Estádio Azteca, disputada a uma altitude de 2.240 metros.

A Inglaterra, que jogou com um homem a menos por mais de meia hora, precisou de muita garra para superar 'El Tri' em uma vitória que elevará a confiança da equipe para o confronto contra a Noruega.

No entanto, no sábado (11), em Miami, eles enfrentarão um time liderado pelo imparável Haaland, que já marcou sete gols em sua busca pela Chuteira de Ouro.

O jogador do Manchester City marcou gols em cada uma de suas últimas 14 partidas oficiais pela Noruega, totalizando 27 gols, e promete dar trabalho à instável defesa inglesa.

- Argentina vs Suíça -

A Argentina de Lionel Messi sobreviveu a dois grandes sustos para garantir um confronto nas quartas de final contra a Suíça.

Os atuais campeões mundiais foram levados à prorrogação contra Cabo Verde, estreante no torneio, antes de vencerem por 3 a 2 na fase de 16-avos.

Na terça-feira, pelas oitavas de final, a equipe parecia estar à beira do abismo ao perder por 2 a 0 para o Egito, mas protagonizou uma virada impressionante, com Messi no centro da ação, e acabou vencendo por 3 a 2, graças a um gol de Enzo Fernández nos acréscimos.

O técnico Lionel Scaloni sabe que sua equipe não pode continuar abusando da sorte na busca pelo quarto título mundial, mas também mostrou que o time jamais se dá por vencido.

No sábado, eles enfrentam em Kansas City a Suíça, que derrotou a Colômbia por 4 a 3 nos pênaltis, em Vancouver, no Canadá, após um empate sem gols na terça-feira que encerrou as oitavas de final.

A Suíça, que chega às quartas de final pela primeira vez desde que sediou o torneio em 1954, é uma equipe bem organizada e que, provavelmente, será difícil de desarmar.