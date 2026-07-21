Ochoa anuncia aposentadoria do futebol após disputar 6ª Copa do Mundo

Ochoa disputou sua sexta Copa. CARL DE SOUZA / AFP

O goleiro mexicano Guillermo Ochoa anunciou sua aposentadoria do futebol profissional nesta terça-feira (21), após uma carreira de 22 anos que incluiu participações em seis edições da Copa do Mundo, incluindo o torneio de 2026.

— Dei tudo de mim. Deixei tudo em campo pelos meus clubes e pela seleção, e hoje penduro as luvas— disse Ochoa, aos 41 anos, em uma mensagem publicada nas redes sociais, encerrando uma trajetória em que passou por nove clubes em sete países, além da seleção mexicana.

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Ochoa estreou profissionalmente no dia 15 de fevereiro de 2004, pelo Club América, do México, dirigido pelo técnico holandês Leo Beenhakker.

Já sua estreia pela seleção mexicana ocorreu em 14 de dezembro de 2005, sob o comando do treinador argentino Ricardo La Volpe.

Sua última partida pelo México aconteceu em 24 de junho passado, contra a República Tcheca, no Estádio Azteca, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Ochoa entrou em campo aos 78 minutos de jogo, sendo ovacionado por mais de 80 mil torcedores no Estádio Azteca, e foi cumprimentado por todos os jogadores da seleção.