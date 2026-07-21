Esportes

Pendurou as luvas

Ochoa anuncia aposentadoria do futebol após disputar 6ª Copa do Mundo

Ochoa defendeu nove clubes em sete países e disputou seis Copas do Mundo ao longo da carreira.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

AFP

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS