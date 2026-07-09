O sonho de Gavi na Copa: 'Um gol de bicicleta contra Messi na final'

Ele não joga desde a partida de estreia, mas tem liberdade para sonhar. "Um gol de bicicleta contra Messi na final", revelou o meio-campista espanhol Gavi sobre seus sonhos na Copa do Mundo, ao falar nesta quinta-feira (9), véspera do jogo das quartas de final contra a Bélgica, em Los Angeles.

"São sonhos, espero que se realizem", disse o jogador, em meio às risadas dos jornalistas.

O meio-campista do Barcelona conversou com a imprensa antes do último treino da 'Roja' nas instalações do Los Angeles Galaxy.

Após começar como titular na atuação apagada da estreia contra Cabo Verde (0 a 0), Gavi perdeu a vaga para Álex Baena, que se firmou ao longo da competição.

"O mais importante é o grupo, estarmos juntos. É praticamente o mesmo grupo desde que o técnico estreou na seleção [2023]. Vencemos a Liga das Nações e a Eurocopa e chegamos à final da Liga das Nações e às quartas de final da Copa do Mundo", lembrou Gavi.

O meio-campista analisou a Bélgica, adversária da Espanha na sexta-feira, no SoFi Stadium.

"É um jogo de vida ou morte. Por isso, o importante é que todos nós estejamos juntos, unidos, e tenho certeza de que as coisas vão correr bem", disse.

"As pessoas podem achar que a Bélgica será um adversário mais fácil do que Portugal [que a Espanha venceu nas oitavas de final por 1 a 0], mas eu não penso assim. Será tão difícil quanto, se não mais, e espero que a equipe esteja mentalmente preparada e com o plano bem definido", acrescentou.

Ao ser perguntado quais jogadores se destacam na seleção belga, Gavi mencionou o atacante Jérémy Doku, do Manchester City, e o goleiro Thibaut Courtois, do Real Madrid.

"Acho que a estrela hoje em dia é o Doku, é ele quem está em melhor forma, mas é uma grande equipe. Do contrário, não estaria nas quartas", disse o espanhol.

"Courtois é um dos melhores da história, ele é muito bom e também muito alto. Vamos torcer para ter muitas chances de tentar marcar o máximo possível, porque, no fim das contas, sabemos que ele faz muitas defesas", acrescentou.

Sobre o craque espanhol Lamine Yamal, Gavi ressaltou que, "mesmo a 70%, ele ainda é o melhor".

"Ele é o mais decisivo, aquele que mais vezes desequilibra a partida. E, bem, talvez não tenha contribuído com gols, mas ele comanda todo o ataque, é incrível", concluiu.