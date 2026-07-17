O que é o UTS Rio de Janeiro 2026, torneio que João Fonseca está participando

UTS é o primeiro torneio de João Fonseca após a eliminação em Wimbledon. HENRY NICHOLLS / AFP

O Rio de Janeiro recebe, do dia 16 a 18 de julho, o Ultimate Tennis Showdown (UTS), evento festivo de tênis. A competição, que não vale pontos para o ranking da ATP, foi idealizada pelo francês Patrick Mouratoglou, icônico técnico de tênis, que já trabalhou com Serena Williams.

Na edição brasileira, a primeira da América Latina, os jogos contam com a presença de João Fonseca, número 1 do Brasil no ranking da ATP, e de Luis Guto Miguel, uma das promessas da modalidade no país.

Mas engana-se quem acha que o formato do UTS é igual ao dos jogos de tênis tradicionais. O evento conta com regras próprias.

Mudanças

A partida é composta por quatro quartos de oito minutos cada, e ganha o jogador que vencer três quartos. Em caso de empate em 2 a 2, leva a melhor quem vencer dois pontos seguidos, em uma disputa chamada de "morte súbida".

O tenista tem apenas o primeiro saque, não contando com o segundo; além de 15 segundos para colocar a bola em jogo novamente. Ao contrário dos jogos profissionais, o toque na rede não invalida o saque, assim, não há '"let".

Conhecido por ser um esporte silencioso nas arquibancadas, no UTS, as manifestações das torcidas são liberadas. Além disso, os técnicos se comunicam livremente com os atletas, inclusive usando microfones.

Por fim, uma vez por quarto, os tenistas têm direito a usar uma carta bônus, que permite que o próximo ponto valha três pontos. Isso porque, no UTS, os pontos são contabilizados um a um.

Os participantes do UTS Brasil