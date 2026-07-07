"O futebol pode ser cruel", lamenta Tyler Adams após eliminação dos EUA diante da Bélgica

O meio-campista Tyler Adams, um dos líderes da seleção dos Estados Unidos, afirmou que a eliminação contundente nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, ocorrida nesta segunda-feira (6), representou uma oportunidade perdida de continuar inspirando o país.

A equipe comandada pelo técnico Mauricio Pochettino foi derrotada pela Bélgica por 4 a 1, encerrando abruptamente uma campanha na qual o time havia surgido como uma surpresa positiva e conquistado a atenção de mais torcedores por todo o país.

"O futebol pode ser cruel... Mas vamos ser francos: o time melhor venceu hoje", reconheceu Adams após a derrota em Seattle.

"Nosso desempenho não foi bom, mas não acho que devamos menosprezar o que conquistamos durante o restante do torneio ou o estilo de jogo que estávamos praticando", disse ele, antes de lamentar os erros defensivos custosos que facilitaram a vida da Bélgica.

"Os gols que sofremos foram muito fáceis e, quando você dá a bons jogadores a chance de marcar, eles a aproveitam", observou o incansável 'motor' da seleção dos EUA, que se tivesse avançado para as quartas de final, teria igualado sua melhor campanha em Copas do Mundo na era moderna.

"Não aproveitamos uma oportunidade como a de hoje, e isso vai doer", disse o meio-campista do Bournemouth, que também compartilhou parte da mensagem transmitida por Pochettino em campo após o duro golpe.

"Ele nos disse que 'esta noite não pode ser um reflexo direto do que estávamos tentando alcançar'", afirmou.

"Há dias bons e dias ruins. Hoje foi um dos nossos dias ruins e acho que isso acabou pesando contra nós".

"Começamos com a ambição de ir longe neste torneio e, obviamente, não chegamos tão longe quanto gostaríamos", observou. "Os torcedores mereciam, pelo apoio que nos deram nas últimas semanas. Não tenho como agradecê-los o suficiente".