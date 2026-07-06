Nyland, o outro herói da Noruega: 'Fizemos um pouco de história'

Ao lado de Erling Haaland, que marcou dois gols, o outro herói da seleção da Noruega que venceu o Brasil por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5) foi o goleiro Orjan Nyland, que defendeu um pênalti cobrado por Bruno Guimarães quando o placar estava empatado em 0 a 0: "Fizemos um pouco de história".

"Sabíamos que o Brasil tem uma enorme qualidade no ataque e também jogadores que podem sair do banco. Acho que o mais importante é simplesmente nos prepararmos de maneira normal", disse Nyland, que atualmente está sem clube.

"Obviamente, quando você consegue defender um pênalti logo no início, fica muito difícil vencer você. Foi um grande momento para mim, mas também para a equipe, para nos dar um pouco de tranquilidade", acrescentou o goleiro sobre sua defesa decisiva. "Foi um grande esforço coletivo, então estamos muito felizes hoje".

No segundo tempo, dois gols de Haaland selaram o pior desempenho do Brasil em Copas do Mundo desde a edição de 1990, quando a Seleção também foi eliminada nas oitavas de final, e o melhor da Noruega, que avança pela primeira vez às quartas.

"Escrevemos um pouco de história, então espero que muitas crianças na Noruega possam reviver esse momento quando saírem para jogar futebol e sonhar que, um dia, estarão na mesma posição que eu, que é possível alcançar isso, não importa de onde você venha", acrescentou Nyland, de 35 anos, que fez várias defesas decisivas.